Прокуратура заинтересовалось массовой дракой подростков в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
4 августа стало известно, что на стадионе школы на Сортировке, в Екатеринбурге произошла драка между подростками.
Прокуратура Железнодорожного района заинтересовалась делом. И теперь контролирует проверку, которую проводит полиция. Сотрудники прокуратуры будут следить за тем, как сотрудники системы профилактики пресекают опасные действия несовершеннолетних.
По результатам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования, если это будет необходимо.
Напомним, что в Екатеринбурге подростки толпой избили 14-летнего парня.