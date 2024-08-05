tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Прокуратура заинтересовалось массовой дракой подростков в Екатеринбурге

Прокуратура заинтересовалось массовой дракой подростков в Екатеринбурге

5 августа 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Екатеринбурга взяла под свой контроль дело о массовой драке у школы.

4 августа стало известно, что на стадионе школы на Сортировке, в Екатеринбурге произошла драка между подростками.

Прокуратура Железнодорожного района заинтересовалась делом. И теперь контролирует проверку, которую проводит полиция. Сотрудники прокуратуры будут следить за тем, как сотрудники системы профилактики пресекают опасные действия несовершеннолетних.

По результатам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования, если это будет необходимо.

Напомним, что в Екатеринбурге подростки толпой избили 14-летнего парня.

Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего ТагилаСоседей рухнувшего дома №81 эвакуируют в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле на месте обрушения дома работает губернатор Евгений Куйвашев
#Вадим Бредников#Происшествия#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Полиция#Драка#Массовая драка#Побои#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка
Сегодня, 05:55
«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения
Сегодня, 10:26
Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 11:11
50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты
Сегодня, 14:08
Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:55
«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни
Сегодня, 12:01