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Updated Сегодня, 10:28

Похороны обнаруженных под завалами дома девочек прошли в Нижнем Тагиле

«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения

5 августа 2024, 10:26
Фото: tagilcity.ru

Похороны обнаруженных под завалами дома девочек прошли в Нижнем Тагиле

5 августа в Воскресенском храме на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялось прощание с Аней и Полиной, которые погибли под завалами дома №81 по улице Сибирская. На похороны пришли десятки людей — одноклассники, родные и близкие юных тагильчанок.

Среди тех, кто пришел проститься с девочками, были родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя и просто неравнодушные местные жители, которые все дни поисков до последнего верили, что подруги выберутся из-под завалов живыми. У присутствующих сдавали нервы: одна из девочек упала в обморок, а в толпе несколько раз раздавались крики «Врача!».

Родители девочек принимали слова соболезнования от присутствующих, которых было несколько сотен. Люди друг за другом шли мимо гробов, оставляли цветы и прощались с Аней и Полиной.

Фото: tagilcity.ru
Полина училась с моим сыном в Лицее №39, когда мы жили на Вагонке. Трагедия коснулась множество семей — коллеги, знакомые, — поделилась с редакцией TagilCity.ru присутствующая на похоронах тагильчанка.

Ане и Полине на момент трагедии было по 14 лет. В этот день девочки решили устроить посиделки с подругами дома у Ани. Всего в квартире их было трое, одна из которых чудом выжила. Подруги учились в воскресной школе храма Воскресения Христова. Их вспоминают как добрых и жизнерадостных воспитанниц. В этом приходе прошел обряд отпевания.

Все мы обречены на одно. У кого-то конец придет пораньше, у кого-то попозже. Но у нас есть надежда, что там все-таки ничего не заканчивается и начинается новая жизнь, гораздо более глубокая. Мы приобрели двух ангелов, которые нас учат, благословляют. Это пример верности, дружбы, незамутненной подлинной радости. Они дружили, всегда были вместе, заботились о маленьких детях, даже незнакомых, играли с ними. Они дали нам пример веры, не стеснялись этого, рассказывали публично, всегда исповедовались. Мы сегодня просим у них прощения. Простите нас, девочки, за то, что наш взрослый мир оказался таким опасным для ваших чистых душ, — сказал священник.
Фото: tagilcity.ru

Все дни редакция TagilCity.ru публиковала новости о поисково-спасательной операции на месте обрушения дома. В завале погибли 10 человек, пятеро из них — дети. Ранее в Нижнем Тагиле попрощались со Светланой Стаиной и Камиллой.

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