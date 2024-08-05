«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения

Ане и Полине на момент трагедии было по 14 лет. В этот день девочки решили устроить посиделки с подругами дома у Ани. Всего в квартире их было трое, одна из которых чудом выжила. Подруги учились в воскресной школе храма Воскресения Христова. Их вспоминают как добрых и жизнерадостных воспитанниц. В этом приходе прошел обряд отпевания.