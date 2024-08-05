Психиатр в Каменске-Уральском отправится в тюрьму за взятки в крупном размере

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На протяжении нескольких лет врач, являвшийся завотделения, получил взятки в крупном размере от сотрудника хостела, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
За полученные средства специалист способствовал госпитализации и лечении пациентов. Кроме того, он решал вопрос с выпиской из медучреждения для проживания в хостеле.
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам тюрьмы, а также оштрафовал на 1,6 миллиона и запретил в течение трех лет заниматься деятельностью по своей специальности.
Напомним, адвоката в Екатеринбурге оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку вымогательства взятки в размере 500 тысяч рублей.