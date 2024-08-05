tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Психиатр в Каменске-Уральском отправится в тюрьму за взятки в крупном размере

Психиатр в Каменске-Уральском отправится в тюрьму за взятки в крупном размере

5 августа 2024, 11:52
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском отправили в тюрьму психиатра из Челябинска, который получил взятки, общая сумма которых составила 476 тысяч рублей.

На протяжении нескольких лет врач, являвшийся завотделения, получил взятки в крупном размере от сотрудника хостела, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За полученные средства специалист способствовал госпитализации и лечении пациентов. Кроме того, он решал вопрос с выпиской из медучреждения для проживания в хостеле.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам тюрьмы, а также оштрафовал на 1,6 миллиона и запретил в течение трех лет заниматься деятельностью по своей специальности.

Напомним, адвоката в Екатеринбурге оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку вымогательства взятки в размере 500 тысяч рублей.

Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки школьным завхозам в городах ЯНАО
Узнать подробнее
Читайте также:
Говорит, не душил: над обвиняемым в убийстве девочки в Каменске-Уральском начался судЭкс-глава Пышминского округа отправится на 8 лет в тюрьму за взяткиБывший директор предприятия в Каменске-Уральском обвиняется в растрате более 256 млн
#Елизавета Зиборова#Каменск-Уральский#Суд#Полиция#Уголовное дело#Лечение#Криминал#ЧП#Госпитализация#18+#Екатеринбург#Инцидент#Взятки#Психиатр
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка
Сегодня, 05:55
«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения
Сегодня, 10:26
Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 11:11
50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты
Сегодня, 14:08
Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:55
«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни
Сегодня, 12:01