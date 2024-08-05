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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

Эксперт напомнил о преимуществах мульчирования грядок

Пять доводов в пользу мульчирования грядок: растения перестанут болеть и чахнуть

5 августа 2024, 10:39
Фото: 1MI

Эксперт напомнил о преимуществах мульчирования грядок

Российские садоводы и огородники все чаще прибегают к такому надежному и проверенному годами средству, как мульчирование грядок. Это простой способ избавиться разом от множества серьезных проблем на приусадебном участке.

Мульчирование — это покрытие почвы природными или искусственными материалами, одна из важных составляющих в уходе за растениями. По словам профессионального агронома, автора и ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, мульчирование решает целый ряд задач и существенно облегчает уход за грядками. Всего эксперт приводит пять доводов в пользу мульчирования и советует отдать предпочтение органическим материалам.

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Довод первый: мульчирование помогает удержать влагу в почве

Мульчированные грядки требуют полива гораздо реже. Летом солнце и ветер быстро высушивают почву. Мульча же сохраняет грунт влажным, растения получают достаточное количество воды, хорошо растут и развиваются. Это особенно актуально для тех дачников, которые не имеют возможности ухаживать за грядками каждый день.

Довод второй: сокращение количества сорняков

Сорная трава просто не может пробиться сквозь толстый слой мульчи (он должен быть не менее 5 см). Однолетние растения не прорастают вовсе. Многолетники могут преодолеть преграду, однако в целом сорняков будет на порядок меньше, уверяет Алексей Володихин.

Фото: 1MI

Довод третий: улучшение состава почвы

Это актуально только в том случае, если вы пользуетесь органической мульчой. Для этих целей подойдет сено, солома, скошенная трава, опилки, торф, хвоя, кора и щепа. Постепенно слой мульчи будет перегнивать, насыщая почву полезными микроэлементами. Грунт становится рыхлым, влагоемким, в нем активно растут полезные почвенные бактерии и с удовольствием живут дождевые черви.

Довод четвертый: защита от перегрева

В разгар лета в солнечный день почва в огороде нагревается до 80 °С! А мульча помогает существенно снизить температуру, — отмечает Алексей Володихин.

Правда, по словам эксперта, совет будет действовать только в том случае, если вы используете светлую мульчу, которая будет отражать солнечные лучи.

Довод пятый: мульча защищает от болезней

Растения не подхватят такие неприятные инфекции, как фитофтороз, мучнистая роса и ложная мучнистая роса, парша. Эти заболевания вызваны микроскопическим грибком, который попадает на листья растения во время полива или при осадках. Но при мульчировании они не контактируют с землей, а значит риски сводятся к минимуму.

Ранее эксперты рассказали, как спасти от болезней томаты, которые растут в открытом грунте.

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