Пять доводов в пользу мульчирования грядок: растения перестанут болеть и чахнуть

Растения не подхватят такие неприятные инфекции, как фитофтороз, мучнистая роса и ложная мучнистая роса, парша. Эти заболевания вызваны микроскопическим грибком, который попадает на листья растения во время полива или при осадках. Но при мульчировании они не контактируют с землей, а значит риски сводятся к минимуму.