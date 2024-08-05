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Росприроднадзор выявил нарушения в утилизации отходов в Свердловской области

Росприроднадзор выявил нарушения в утилизации отходов в Свердловской области

5 августа 2024, 12:29
Фото: 1MI
Сотрудники Росприроднадзора обнаружили нарушения в работе ООО «Драгцветмет», которые работают в Свердловской области.

В июне работники Росприроднадзора провели проверку свердловской компании ООО «Драгцветмет». В результате выяснилось, что организация неправильно утилизирует отходы. И нарушает правила документооборота.

Компании было предписано устранить выявленные недочёты в работе. Должностные лица организации также были привлечены к административной ответственности.

Напомним, что ранее губернатор Евгений Куйвашев заинтересовался работой ТБО «Экосервис». Компания не выполняла своих обязательств по вывозу мусора.

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#Вадим Бредников#Общество#Экология#Свердловская область#Нарушения#Компании#Екатеринбург#Экологические нарушения
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