Росприроднадзор выявил нарушения в утилизации отходов в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В июне работники Росприроднадзора провели проверку свердловской компании ООО «Драгцветмет». В результате выяснилось, что организация неправильно утилизирует отходы. И нарушает правила документооборота.
Компании было предписано устранить выявленные недочёты в работе. Должностные лица организации также были привлечены к административной ответственности.
Напомним, что ранее губернатор Евгений Куйвашев заинтересовался работой ТБО «Экосервис». Компания не выполняла своих обязательств по вывозу мусора.