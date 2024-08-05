Россиянам рассказали, как правильно выбрать обувь школьнику

Также ортопед рекомендует купить для сменки обувь с закрытым мыском, так как она более удобна для защиты стопы. Что касается каблуков, они должны быть не выше трех сантиметров. Такую обувь можно носить не более двух часов. Для постоянной сменки лучше приобрести обувь на каблуке не выше двух сантиметров.