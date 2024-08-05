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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Сауна в Нижнем Тагиле закрыта на 30 суток после отравления детей

Сауна в Нижнем Тагиле закрыта на 30 суток после отравления детей

5 августа 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле временно закрыли сауну на улице Серова после того, как в ней отравились дети.

Во время проверки было установлено, что в бассейне сауны не контролировалось качество воды, в связи с чем произошло отравление, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве возбудили исполнительное производство и потребовали от предпринимателя закрыть сауну на месяц. В случае, если в течение установленных 30 суток владелец самовольно возобновит ее работу, его могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, в Екатеринбурге на месяц закрыли доставку суши и роллов из-за найденной кишечной палочки в еде.

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