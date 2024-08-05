Сауна в Нижнем Тагиле закрыта на 30 суток после отравления детей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Во время проверки было установлено, что в бассейне сауны не контролировалось качество воды, в связи с чем произошло отравление, рассказали в пресс-службе судебных приставов.
В ведомстве возбудили исполнительное производство и потребовали от предпринимателя закрыть сауну на месяц. В случае, если в течение установленных 30 суток владелец самовольно возобновит ее работу, его могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, в Екатеринбурге на месяц закрыли доставку суши и роллов из-за найденной кишечной палочки в еде.