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Published Сегодня, 08:29

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Семеро человек и собака спасены из пожара в Среднеуральске

Семеро человек и собака спасены из пожара в Среднеуральске

5 августа 2024, 08:29
Фото: МЧС по Свердловской области
В Среднеуральске полицейские спасли семерых человек и собаку из пожара, который разгорелся в частном доме.

Два сотрудника полиции, патрулируя улицы, заметили пожар в одном из частных домов. Они начали стучать в окна и, разбудив жильцов, помогли им выбраться через них на улицу, пишет «КП-Екатеринбург».

Видео: МЧС по Свердловской области

С первого этажа они помогли выбраться собаке, двум девочкам 10 и 15 лет и двум взрослым, а также спасли со второго этажа еще трех человек.

Напомним, в Первоуральске пожарные спасли животных с первого этажа многоэтажного дома.

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