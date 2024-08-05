Семеро человек и собака спасены из пожара в Среднеуральске

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Два сотрудника полиции, патрулируя улицы, заметили пожар в одном из частных домов. Они начали стучать в окна и, разбудив жильцов, помогли им выбраться через них на улицу, пишет «КП-Екатеринбург».
С первого этажа они помогли выбраться собаке, двум девочкам 10 и 15 лет и двум взрослым, а также спасли со второго этажа еще трех человек.
Напомним, в Первоуральске пожарные спасли животных с первого этажа многоэтажного дома.