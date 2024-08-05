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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Сильный дождь пройдет в Свердловской области

Сильный дождь пройдет в Свердловской области

5 августа 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области прогнозируются сильные осадки 6 августа 2024 года.

Жителям региона рекомендуется соблюдать правила безопасности. Так, по возможности не следует совершать поездки на личном транспорте, находиться под деревьями и слабо установленными конструкциями, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Кроме того, свердловчанам советуют соблюдать осторожность при обращении с электроприборами и переходе улицы, а также избегать во время оказания помощи мест, которые могут быть опасными.

Напомним, 5 августа 2024 года в Свердловской области ожидаются мощные осадки в виде дождей.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Безопасность#Осадки#Погода#Дождь#Прогноз погоды#Лето#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#МЧС
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