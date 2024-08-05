Сильный дождь пройдет в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Жителям региона рекомендуется соблюдать правила безопасности. Так, по возможности не следует совершать поездки на личном транспорте, находиться под деревьями и слабо установленными конструкциями, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Кроме того, свердловчанам советуют соблюдать осторожность при обращении с электроприборами и переходе улицы, а также избегать во время оказания помощи мест, которые могут быть опасными.
Напомним, 5 августа 2024 года в Свердловской области ожидаются мощные осадки в виде дождей.