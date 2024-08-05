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В Нижнем Тагиле местные жители помогли найти потерявшегося ребенка

Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего Тагила

5 августа 2024, 11:11
Фото: Диана Мунипова

В Нижнем Тагиле местные жители помогли найти потерявшегося ребенка

4 августа в Нижнем Тагиле произошла тревожная ситуация — пропал пятилетний мальчик. Малыш исчез во время прогулки, когда пошел выбрасывать мусор вместе с бабушкой. В какой-то момент он потерялся из виду. Родители и неравнодушные прохожие немедленно начали поиски.

Ребенок пропал во время прогулки, когда пошел выбрасывать мусор вместе с бабушкой. В какой-то момент он потерялся из виду.

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Мы вышли на прогулку, мама пошла выбрасывать мусор, сын, как обычно, побежал с ней, а я с младшей дочкой пошла на площадку, которая у нас во дворе, Когда я увидела, что мама идет одна, я поняла, что сын куда-то убежал, начала бегать по тем местам, где он может быть, поняв, что рядом его нет, начала звонить в службу спасения, пока они ехали, я бегала дальше по магазинам и площадкам, — написала в социальной сети Диана Мунипова, мама мальчика.

Вскоре на помощь пришли неравнодушные жители и наряд полиции, который находился неподалеку в момент пропажи. Они сразу же приступили к поискам малыша. Благодаря совместным усилиям, ребенка удалось найти через два часа после пропажи.

Наряд ДПС, которые были возле Демидовского колледжа, узнав, что случилось, поехали искать. Также благодарю молодого человека, который выходил из «Магнита» на Карла Маркса. Трех юных молодых людей, которые тоже были на этой улице, они не остались равнодушны и также искали. Я не спросила ваших имён, но вы настоящие люди, огромное вам спасибо, — рассказал Диана.

По словам Дианы, когда приехала полиция и сотрудники ПДН, они разделились и сразу пошли искать потеряшку. На пути мама ребенка встречала неравнодушных людей, которые, узнав о проблеме, сразу бросились на помощь в поисках.

Ещё благодарна молодому человеку Антону, который бегал везде со мной и искал моего сына. А также многих людей с нашего двора, которые не остались в стороне. Я вам безмерно благодарна всем. Сейчас мой ребенок дома, и это благодаря отзывчивости людей. Прошу, не оставляйте детей без присмотра и обращайте внимание на детей, которые идут одни, возможно, им нужна помощь, — рассказывает Диана.
Фото: Диана Мунипова

Но в этот раз история закончилась хорошо. Мальчика нашли, его здоровью ничего не угрожает. Ребенок вернулся в семью через два часа после пропажи, но его поиски заставили переживать немало народу.

Насчёт моих ощущений, честно, их не описать. Была лишь надежда на то, что его найдут. От такой неизвестности в голове каша, лезли и плохие мысли, и хорошие, старалась, конечно, думать лишь о хорошем, но паника не покидала, — поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Диана, мама мальчика.
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