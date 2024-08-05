Стала известна дата официального открытия флагштока в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
По плану флагшток должны были установить до 5 августа. Дата торжественного открытия 50-метровой достопримечательности уже назначена, об этом редакции TagilCity.ru рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Флагшток уже стоит, торжественное открытие назначили на 9 августа, — рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Васильев.
Флагшток установлен на набережной Тагильского пруда аккурат напротив центрального фонтана. Территория вокруг флагштока будет благоустроена — планируется укладка плитки и создание постамента. Стоимость проекта составила 30 миллионов рублей, а работы проводит муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой».