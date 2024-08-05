Три пшика и цветы как новые: защищаем комнатные растения от плесени

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Если вы заметили на земле в цветочном горшке белый пушистый налет, то впору бить тревогу. Это плесень, которая не просто портит внешний вид, но представляет серьезную угрозу здоровью растения. Если не лечить цветок, то плесень может перейти на стебель и добраться до корней, вызвав их загнивание.
Эксперт по домоводству, автор и ведущая Telegram-канала Марина Жукова рассказала о простом и эффективном способе предотвратить развитие налета.
Чтобы в горшках не заводилась плесень, опрыскивайте землю перекисью водорода, перелив её в пульверизатор. Это поможет вашим растениям быть здоровыми и радовать глаз, — посоветовала специалист.
Также следует проанализировать причины, по которым цветок заболевает. В частности, образованию плесени может способствовать чрезмерный полив или слишком большой по размеру горшок. И в том, и в другом случае грибок заводится из-за обилия влаги — земля просто не успевает просыхать. Стоит только скорректировать режим полива, и проблема постепенно уйдет.
Кроме того, грибком мог быть изначально заражен грунт, в который вы посадили цветок. В этом случае поможет пересадка растения с промыванием корней в слабом растворе марганцовки.
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