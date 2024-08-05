Три пшика и цветы как новые: защищаем комнатные растения от плесени

Если вы заметили на земле в цветочном горшке белый пушистый налет, то впору бить тревогу. Это плесень, которая не просто портит внешний вид, но представляет серьезную угрозу здоровью растения. Если не лечить цветок, то плесень может перейти на стебель и добраться до корней, вызвав их загнивание.