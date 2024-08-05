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4 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выписывают

Трое детей и женщина: 4 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле готовят к выписке

5 августа 2024, 11:21
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

4 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выписывают

В больницах Свердловской области продолжают оказывать помощь пострадавшим при взрыве дома в Нижнем Тагиле. Под наблюдением все еще остаются 11 пациентов. К выписке готовят четверых: троих детей и одного взрослого.

Среди пострадавших под завалами оказался мужчина, которого перевезли в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Он пробыл под обломками несколько часов, из-за чего получил риск образования тромба. На сегодняшний день тагильчанин уже переведен в травматологическое отделение.

В Центральной городской клинической больнице № 23 остаются еще три человека: двое — в реанимации, один в удовлетворительном состоянии — также в отделении травматологии.

Специалисты Детской городской клинической больницы № 9 готовят к выписке двух юных пациентов. Помимо них, под контролем находится пациент в тяжелом состоянии — врачи борются за его жизнь, и один — в травматологическом отделении.

Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила выписывают ребенка, который далее продолжит лечение уже на дому. В ГБ № 1 Нижнего Тагила к выписке готовится и пациентка, не получившая серьезных травм.

В Демидовской городской больнице необходимое лечение получает еще одна женщина.

Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов жилого дома по улице Сибирская, 81.

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#Анастасия Имамахметова#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Дети#Свердловская область#Женщина#Взрыв#ЧП#Реанимация#Пострадавшие#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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