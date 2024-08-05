Трое детей и женщина: 4 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле готовят к выписке

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Среди пострадавших под завалами оказался мужчина, которого перевезли в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Он пробыл под обломками несколько часов, из-за чего получил риск образования тромба. На сегодняшний день тагильчанин уже переведен в травматологическое отделение.
В Центральной городской клинической больнице № 23 остаются еще три человека: двое — в реанимации, один в удовлетворительном состоянии — также в отделении травматологии.
Специалисты Детской городской клинической больницы № 9 готовят к выписке двух юных пациентов. Помимо них, под контролем находится пациент в тяжелом состоянии — врачи борются за его жизнь, и один — в травматологическом отделении.
Сотрудники ДГБ Нижнего Тагила выписывают ребенка, который далее продолжит лечение уже на дому. В ГБ № 1 Нижнего Тагила к выписке готовится и пациентка, не получившая серьезных травм.
В Демидовской городской больнице необходимое лечение получает еще одна женщина.
Напомним, 1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов жилого дома по улице Сибирская, 81.