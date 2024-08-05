Трое детей и женщина: 4 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле готовят к выписке

Среди пострадавших под завалами оказался мужчина, которого перевезли в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Он пробыл под обломками несколько часов, из-за чего получил риск образования тромба. На сегодняшний день тагильчанин уже переведен в травматологическое отделение.