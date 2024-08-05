В Челябинской области назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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В пятерку самых высокооплачиваемых сфер также вошли «информация и связь» (85,6 тысяч рублей), «профессиональная, научная» (83,2 тысячи рублей), «обрабатывающие производства» (81,9 тысяч рублей) и «деятельность в области культуры и спорта» (80,6 тысяч рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников по полному кругу организаций за год увеличилась на 23,2%, до 67,2 тысяч рублей, сообщает uralpolit.ru. Кроме того, реальная заработная плата в регионе выросла на 14,5%.