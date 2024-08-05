В Екатеринбурге на Сортировке у школы №148 подростки устроили массовую драку

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
О том, что подростки устроили групповое побоище на территории школы №148, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на информацию от свидетелей происшествия.
Несколько молодых людей подрались до крови около здания образовательного учреждения № 148. По неподтвержденным данным поводом для драки стало оскорбление одного из молодых людей в компании.
Сотрудники правоохранительных органов увидели информацию о произошедшем в социальных сетях и уже выехали на место происшествия, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее массовая драка в Екатеринбургской школе не ускользнула от внимания Бастрыкина.