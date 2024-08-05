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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

В Екатеринбурге у школы №148 подростки устроили массовую драку

В Екатеринбурге на Сортировке у школы №148 подростки устроили массовую драку

5 августа 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге у школы №148 подростки устроили массовую драку

Группа подростков устроила побоище около школы №148 в Екатеринбурге.

О том, что подростки устроили групповое побоище на территории школы №148, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на информацию от свидетелей происшествия.

Несколько молодых людей подрались до крови около здания образовательного учреждения № 148. По неподтвержденным данным поводом для драки стало оскорбление одного из молодых людей в компании.

Сотрудники правоохранительных органов увидели информацию о произошедшем в социальных сетях и уже выехали на место происшествия, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее массовая драка в Екатеринбургской школе не ускользнула от внимания Бастрыкина.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Драка#Массовая драка#Екатеринбург
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