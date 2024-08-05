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Posted 5 августа, 13:47

Published 5 августа, 13:47

Modified 5 августа, 13:49

Updated 5 августа, 13:49

В Екатеринбурге прокуратура взыскала 39 млн рублей с администрации города

В Екатеринбурге прокуратура взыскала 39 млн рублей с администрации города

5 августа 2024, 13:47
Фото: 1MI
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в комитете по транспорту Екатеринбурга.

Екатеринбургский комитет по транспорту заключал контракт с компанией «Автотехком». Компания должна была поставить 49 новых троллейбусов. Свои обязательства организация выполнила, а вот мэрия нет.

Выяснилось, что контракт был заключен на сумму 1,5 млрд рублей. Комитет задолжал предпринимателю 39 млн рублей. Именно это заинтересовало силовиков.

Прокуратура направила уведомление главе Екатеринбурга о необходимости погасить задолженность перед компанией. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность была полностью погашена.

Напомним, что 5 августа прокуратура Екатеринбурга взяла под свой контроль дело о массовой драке школьников.

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#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Прокуратура#Свердловская область#Мэрия#Общественный транспорт#Троллейбусы#Троллейбус#Городской транспорт#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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