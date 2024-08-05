В Екатеринбурге прокуратура взыскала 39 млн рублей с администрации города

Posted 5 августа, 13:47
Published 5 августа, 13:47
Modified 5 августа, 13:49
Updated 5 августа, 13:49
Екатеринбургский комитет по транспорту заключал контракт с компанией «Автотехком». Компания должна была поставить 49 новых троллейбусов. Свои обязательства организация выполнила, а вот мэрия нет.
Выяснилось, что контракт был заключен на сумму 1,5 млрд рублей. Комитет задолжал предпринимателю 39 млн рублей. Именно это заинтересовало силовиков.
Прокуратура направила уведомление главе Екатеринбурга о необходимости погасить задолженность перед компанией. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность была полностью погашена.
Напомним, что 5 августа прокуратура Екатеринбурга взяла под свой контроль дело о массовой драке школьников.