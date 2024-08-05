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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Камышлове молодой мошенник выманил у пенсионеров более миллиона рублей

В Камышлове молодой мошенник выманил у пенсионеров более миллиона рублей

5 августа 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
Член банды мошенников из Ирбита обманным путем завладел средствами четверых пенсионеров.

Молодой человек посещал дома своих жертв под видом курьера. 18-летний юноша работал в составе ОПГ. Телефонные мошенники звонили потенциальным жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги, чтобы избежать наказания, так как он виновен.

К жертвам, поверившим мошенникам, выезжал «курьер». Его задача была забрать деньги и переводить их на счета своим начальникам. Часть преступник оставлял себе.

Подсудимый получил четыре года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее в Нижнем Тагиле предъявили обвинение курьеру мошенников.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Деньги#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург
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