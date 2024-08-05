В Камышлове молодой мошенник выманил у пенсионеров более миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Молодой человек посещал дома своих жертв под видом курьера. 18-летний юноша работал в составе ОПГ. Телефонные мошенники звонили потенциальным жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги, чтобы избежать наказания, так как он виновен.
К жертвам, поверившим мошенникам, выезжал «курьер». Его задача была забрать деньги и переводить их на счета своим начальникам. Часть преступник оставлял себе.
Подсудимый получил четыре года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее в Нижнем Тагиле предъявили обвинение курьеру мошенников.