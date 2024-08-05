В Камышлове молодой мошенник выманил у пенсионеров более миллиона рублей

Молодой человек посещал дома своих жертв под видом курьера. 18-летний юноша работал в составе ОПГ. Телефонные мошенники звонили потенциальным жертвам и сообщали, что их родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги, чтобы избежать наказания, так как он виновен.