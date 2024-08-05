tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Кировграде спортшкола выплатит ребенку 500 тысяч рублей за сломанную ногу

В Кировграде спортшкола выплатит ребенку 500 тысяч рублей за сломанную ногу

5 августа 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области спортшкола выплатит 7-ми летнему ребенку полмиллиона за перелом.

Мальчик сломал ногу в процессе тренировки.

Тренер разрешил заниматься мальчику без части медицинских справок, а на занятиях очень туго застегнул ролики ребенку, из-за чего мальчик упал и сломал ногу.

Родители пострадавшего обратились в суд. Они потребовали 1 млн рублей компенсации с тренера и спортшколы.

Суд признал виновной только спортшколу, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Ранее Свердловский детский лагерь заплатил почти 800 тысяч за травму ребенка.

Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка из Таватуя на уроке физкультуры
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Дети#Суд#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка
Сегодня, 05:55
«Простите, что мир оказался таким опасным»: в Тагиле похоронили двух жертв обрушения
Сегодня, 10:26
Улицу на Вагонке в Нижнем Тагиле залило кипятком после прорыва трубы
Сегодня, 06:23
Мощные дожди продолжатся в Свердловской области
Сегодня, 05:03
Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:55
Сауна в Нижнем Тагиле закрыта на 30 суток после отравления детей
Сегодня, 07:09