В Кировграде спортшкола выплатит ребенку 500 тысяч рублей за сломанную ногу

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Мальчик сломал ногу в процессе тренировки.
Тренер разрешил заниматься мальчику без части медицинских справок, а на занятиях очень туго застегнул ролики ребенку, из-за чего мальчик упал и сломал ногу.
Родители пострадавшего обратились в суд. Они потребовали 1 млн рублей компенсации с тренера и спортшколы.
Суд признал виновной только спортшколу, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Ранее Свердловский детский лагерь заплатил почти 800 тысяч за травму ребенка.