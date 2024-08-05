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Posted 5 августа, 06:39

Published 5 августа, 06:39

Modified 5 августа, 06:41

Updated 5 августа, 06:41

Жители Новоуральска нашли в лесу редкий гриб — паутинник фиолетовый

В Свердловской области обнаружен редкий съедобный гриб

5 августа 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Новоуральска нашли в лесу редкий гриб — паутинник фиолетовый

В Свердловской области обнаружен редкий съедобный гриб. Однако собирать его специалисты не рекомендуют.

Необычный гриб синего цвета под названием Паутинник фиолетовый съедобен. Его можно жарить и употреблять в пищу. Однако специалисты не рекомендуют это делать, так как его легко перепутать с ядовитой поганкой.

Паутинник фиолетовый занесен в Красную книгу России и имеет 3-ю категорию охранного статуса.

Как сообщает издание Е1 со ссылкой на информацию от миколога Виктора Мухина, в лесах Свердловской области данный гриб встречается уже давно. Обитает на зеленом мху.

Ранее ядовитый гриб унес жизнь человека в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Лес#Грибники#Екатеринбург#Гриб
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