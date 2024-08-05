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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

В Свердловской области мужчин массово вызывают в военкоматы

В Свердловской области мужчин массово вызывают в военкоматы

5 августа 2024, 10:15
Фото: 1MI
В Свердловской области мужчины массово идут в военкоматы для уточнения данных.

Свердловчанам, которые состоят в запасе, отправляют повестки для сверки данных.

Такие проверки обычное дело. Они проводятся постоянно, пишет URA.RU со ссылкой на ЦВО.

В некоторых районах Екатеринбурга появляются палатки для вербовки добровольцев. Агитация на заключение контракта с Министерством обороны проводится по всей России, отметили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что 30 июля жительница Североуральска буквально поседела после вызова мужа в военкомат.

Полицейские в Камышлове выдали четырем мигрантам повестки в военкомат
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Военкомат#Повестки#СВО
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