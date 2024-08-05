В Свердловской области мужчин массово вызывают в военкоматы

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Свердловчанам, которые состоят в запасе, отправляют повестки для сверки данных.
Такие проверки обычное дело. Они проводятся постоянно, пишет URA.RU со ссылкой на ЦВО.
В некоторых районах Екатеринбурга появляются палатки для вербовки добровольцев. Агитация на заключение контракта с Министерством обороны проводится по всей России, отметили в пресс-службе ЦВО.
Напомним, что 30 июля жительница Североуральска буквально поседела после вызова мужа в военкомат.