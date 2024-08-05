tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Жители Новоуральска нашли в лесу редкий гриб — паутинник фиолетовый

В Свердловской области обнаружен редкий съедобный гриб

5 августа 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

Жители Новоуральска нашли в лесу редкий гриб — паутинник фиолетовый

В Свердловской области обнаружен редкий съедобный гриб. Однако собирать его специалисты не рекомендуют.

Необычный гриб синего цвета под названием Паутинник фиолетовый съедобен. Его можно жарить и употреблять в пищу. Однако специалисты не рекомендуют это делать, так как его легко перепутать с ядовитой поганкой.

Паутинник фиолетовый занесен в Красную книгу России и имеет 3-ю категорию охранного статуса.

Как сообщает издание Е1 со ссылкой на информацию от миколога Виктора Мухина, в лесах Свердловской области данный гриб встречается уже давно. Обитает на зеленом мху.

Ранее ядовитый гриб унес жизнь человека в Екатеринбурге.

Грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Лес#Грибники#Екатеринбург#Гриб
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка
Сегодня, 05:55
Улицу на Вагонке в Нижнем Тагиле залило кипятком после прорыва трубы
Сегодня, 06:23
Мощные дожди продолжатся в Свердловской области
Сегодня, 05:03
Более десятка человек спасены из пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:55
Сауна в Нижнем Тагиле закрыта на 30 суток после отравления детей
Сегодня, 07:09