В Свердловской области обнаружен редкий съедобный гриб

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Необычный гриб синего цвета под названием Паутинник фиолетовый съедобен. Его можно жарить и употреблять в пищу. Однако специалисты не рекомендуют это делать, так как его легко перепутать с ядовитой поганкой.
Паутинник фиолетовый занесен в Красную книгу России и имеет 3-ю категорию охранного статуса.
Как сообщает издание Е1 со ссылкой на информацию от миколога Виктора Мухина, в лесах Свердловской области данный гриб встречается уже давно. Обитает на зеленом мху.
Ранее ядовитый гриб унес жизнь человека в Екатеринбурге.