Во втором полугодии россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады

В среднем на одном депозите клиенты массовой розницы держат в ВТБ порядка 550 тыс. рублей, на накопительном счете — 345 тыс. Напомним, что в 2023 году был запущен процесс объединения банков ВТБ и «Открытия». В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6 млн активных розничных клиентов «Открытия». В настоящее время в ВТБ уже переведено порядка 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений. Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.