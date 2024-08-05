Врач рассказала о работе на месте трагедии в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 08:03
1 августа Ольга вернулась в дежурства домой. Поспать она смогла недолго, через два часа ей позвонил главный врач и попросил выехать на место обрушения дома. Так началась 72-часовая смена.
Врачи развернули во дворе дома мобильный госпиталь. Подготовили все возможные инструменты. В составе бригады были реаниматологи, травматологи, нейрохирург, все они были готовы оказать помощь пострадавшим.
Одна из самых тяжелых пациенток была 9-летняя девочка, ее потом транспортировали в Екатеринбург, — делиться Ольга, в интервью с «КП — Екатеринбург».
Ольга вспоминает, что отвлечься от всего того хаоса, который происходил, помогали собаки спасателей, иногда отдыхавшие рядом.
За двое суток работы спасатели спали всего несколько часов, и то урывками и сидя. За все время работы на месте обрушения дома спасателям удалось вытащить 16 человек живыми.
Напомним, 3 августа мы публиковали интервью со спасателем, который участвовал в разборах завала.