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Врач рассказала о работе на месте трагедии в Нижнем Тагиле

Врач рассказала о работе на месте трагедии в Нижнем Тагиле

5 августа 2024, 07:21
Фото: 1MI
Врач медицины катастроф поделилась своими воспоминаниями о работе на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле.

1 августа Ольга вернулась в дежурства домой. Поспать она смогла недолго, через два часа ей позвонил главный врач и попросил выехать на место обрушения дома. Так началась 72-часовая смена.

Врачи развернули во дворе дома мобильный госпиталь. Подготовили все возможные инструменты. В составе бригады были реаниматологи, травматологи, нейрохирург, все они были готовы оказать помощь пострадавшим.

Одна из самых тяжелых пациенток была 9-летняя девочка, ее потом транспортировали в Екатеринбург, — делиться Ольга, в интервью с «КП — Екатеринбург».

Ольга вспоминает, что отвлечься от всего того хаоса, который происходил, помогали собаки спасателей, иногда отдыхавшие рядом.

За двое суток работы спасатели спали всего несколько часов, и то урывками и сидя. За все время работы на месте обрушения дома спасателям удалось вытащить 16 человек живыми.

Напомним, 3 августа мы публиковали интервью со спасателем, который участвовал в разборах завала.

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