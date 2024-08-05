Врио секретаря генсовета Якушев призвал поддержать участников СВО на выборах

Врио секретаря генсовета ЕР отметил, что 65 процентов кандидатов являются членами партии, в то время как 35 процентов — ее сторонники. Треть всех кандидатов — женщины. Представителей молодежи до 35 лет — 15 процентов. Четверть кандидатов являются представителями малого и среднего предпринимательства и коммерческой сферы. 45 процентов — работники сфер образования, здравоохранения, культуры и жилищно-коммунального хозяйства, социальные работники. 13 процентов кандидатов от ЕР — государственные служащие. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.