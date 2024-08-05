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Врио секретаря генсовета Якушев призвал поддержать участников СВО на выборах

Врио секретаря генсовета Якушев призвал поддержать участников СВО на выборах

5 августа 2024, 10:37
Фото: er.ru
На предстоящие выборы-2024 партия «Единая Россия» выдвинула более 36 000 кандидатов, из которых 61 процент, включая бойцов СВО, не имеет политического опыта. Особое внимание в избирательной кампании уделяется именно этой категории кандидатов.

Об этом сообщил Владимир Якушев, врио секретаря генсовета ЕР. Он отметил, что 380 человек, выдвинутых от партии, являются участниками СВО. Реготделения «Единой России» должны предоставить этим кандидатам поддержку по максимуму.

Председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с фракцией ЕР в Госдуме также подчеркнул важность данной задачи. Участники СВО, выдвинутые от «Единой России» на предстоящие выборы, начали получать правовое и методическое сопровождение уже в процессе проведения предварительного голосования. Следующим этапом для них станет конкуренция с представителями других партий, пишет mkset.ru.

Якушев подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах — один из главных критериев эффективности работы партийных отделений. Этой категории участников необходимо предоставить возможность получать техническую поддержку, консультации и ответы на различные вопросы от более опытных членов партии.

Врио секретаря генсовета ЕР отметил, что 65 процентов кандидатов являются членами партии, в то время как 35 процентов — ее сторонники. Треть всех кандидатов — женщины. Представителей молодежи до 35 лет — 15 процентов. Четверть кандидатов являются представителями малого и среднего предпринимательства и коммерческой сферы. 45 процентов — работники сфер образования, здравоохранения, культуры и жилищно-коммунального хозяйства, социальные работники. 13 процентов кандидатов от ЕР — государственные служащие. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

Владимир Якушев также отметил, что в настоящее время идет активный этап предвыборной кампании. На встречах с избирателями собираются их инициативы и решения. Кандидаты работают над поиском частных и системных решений на местах. И партия приложит все усилия для обеспечения традиционно высокого уровня организации этих процессов, заключил врио секретаря генсовета ЕР.

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