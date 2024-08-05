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Published Сегодня, 16:53

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Выплаты пострадавшим, экоитоги, спасенный малыш, День башни и флагшток

Выплаты пострадавшим, экоитоги, спасенный малыш, День башни и флагшток

5 августа 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле выплаты получили 50 жителей разрушенного дома. TagilCity.ru рассказывает о важных экособытиях недели. Горожане всем миром искали 5-летнего мальчика. В Невьянске отметили День башни, а в Тагиле определились с датой открытия флагштока. Подводим итоги за 5 августа в нашем ежедневном обзоре.

50 тагильчан, которые потеряли жилье в результате взрыва жилого дома, получили положенные компенсации. Еще по 11 людям банк обработает документы в ближайшее время. Сумма компенсации составляет 500 тысяч рублей. Кроме того, власти пообещали купить квартиры жильцам первых трех подъездов.

50 жителей разрушенного дома в Нижнем Тагиле получили денежные выплаты
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По данным замеров, с 29 июля по 4 августа превышений ПДК вредных выбросов в Тагиле не было. Тем не менее горожане могли любоваться облаками смога. На Вагонке нашли источник фекального запаха. В Свердловской области обнаружено опасное зерно. TagilCity.ru рассказывает о самых важных экологических событиях недели.

Итоги недели: смог над Вагонкой, непроверенное зерно и опасная свалка
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Когда в одном из дворов Нижнего Тагила потерялся 5-летний малыш, искать его вышел без преувеличения весь город. Мать ребенка признается, что это были худшие часы в ее жизни, и благодарит неравнодушных людей, которые не остались в стороне. История закончилась хорошо — ребенка нашли живым и здоровым спустя два часа.

Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего Тагила
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В Невьянске в минувшую субботу с размахом отметили традиционный День башни. На праздник пришли десятки тысяч человек. Они смогли поучаствовать в мастер-классах и купить сувениры на Ярмарке мастеров, прогуляться и покататься на аттракционах, послушать концерт группы «Дюна». А завершился День башни красочным лазерным шоу.

«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башни
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В Нижнем Тагиле определились с окончательной датой установки флагштока — 9 августа. 50-метровую достопримечательность установята напротив центрального фонтана. Площадка вокруг флагштока будет благоустроена. Общая стоимость проекта составила 30 млн рублей.

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