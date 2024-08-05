Выплаты пострадавшим, экоитоги, спасенный малыш, День башни и флагшток

Когда в одном из дворов Нижнего Тагила потерялся 5-летний малыш, искать его вышел без преувеличения весь город. Мать ребенка признается, что это были худшие часы в ее жизни, и благодарит неравнодушных людей, которые не остались в стороне. История закончилась хорошо — ребенка нашли живым и здоровым спустя два часа.