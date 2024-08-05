Ядовитый гриб унес жизнь человека в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
По неподтвержденным сведениям Е1, от употребления ядовитых грибов скончалась женщина.
Всего с 1 июля 2024 года в Екатеринбурге официально зарегистрировано три случая отравления грибами. Все пострадавшие — взрослые люди.
По сообщению Екатеринбургского токсикологического центра в двух случаях из трех, в том числе с летальным исходом, отравление произошло бледной поганкой.
Ранее грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области.