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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Екатеринбурге умер грибник после употребления в пищу бледной поганки

Ядовитый гриб унес жизнь человека в Екатеринбурге

5 августа 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге умер грибник после употребления в пищу бледной поганки

В Екатеринбурге умер человек после употребления в пищу ядовитых грибов. Пол и возраст погибшего медики не сообщают.

По неподтвержденным сведениям Е1, от употребления ядовитых грибов скончалась женщина.

Всего с 1 июля 2024 года в Екатеринбурге официально зарегистрировано три случая отравления грибами. Все пострадавшие — взрослые люди.

По сообщению Екатеринбургского токсикологического центра в двух случаях из трех, в том числе с летальным исходом, отравление произошло бледной поганкой.

Ранее грибники нашли редкие деликатесы в лесах Свердловской области.

Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#ЧП#Отравление#Екатеринбург
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