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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

YouTube на грани блокировки в России

YouTube на грани блокировки в России

5 августа 2024, 15:02
Фото: 1MI
YouTube на грани блокировки в России. Рассказываем об этом подробнее.

Последние дни все чаще поступают сообщения о проблемах с доступом к YouTube на территории России. Эксперты связывают это с началом плановой блокировки сервиса по распоряжению Роскомнадзора.

Несмотря на то, что крупные провайдеры уже успели внедрить соответствующее оборудование, в некоторых регионах и сетях, особенно более мелких, видеоплатформа пока работает без ограничений.

Причина блокировки кроется не только в политических мотивах. Введенные санкции значительно осложнили работу Google в России. Компания испытывает трудности с обслуживанием серверов, платежами и даже поставками оборудования. Это привело к постепенной деградации сервиса.

Эксперты отмечают, что дело не столько в контенте, сколько в потенциальной медийной силе YouTube. Платформа с огромной аудиторией может стать серьезным конкурентом для российских разработок. А также представляет некоторую опасность в политическом плане, сообщают «Новые Известия».

Напомним, что 11 июля сообщалось о возможной блокировке WhatsApp в России.

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#Вадим Бредников#Политика#Общество#Интернет#Соцсети#Блокировка#YouTube#Ютуб#Екатеринбург
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