YouTube на грани блокировки в России

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Последние дни все чаще поступают сообщения о проблемах с доступом к YouTube на территории России. Эксперты связывают это с началом плановой блокировки сервиса по распоряжению Роскомнадзора.
Несмотря на то, что крупные провайдеры уже успели внедрить соответствующее оборудование, в некоторых регионах и сетях, особенно более мелких, видеоплатформа пока работает без ограничений.
Причина блокировки кроется не только в политических мотивах. Введенные санкции значительно осложнили работу Google в России. Компания испытывает трудности с обслуживанием серверов, платежами и даже поставками оборудования. Это привело к постепенной деградации сервиса.
Эксперты отмечают, что дело не столько в контенте, сколько в потенциальной медийной силе YouTube. Платформа с огромной аудиторией может стать серьезным конкурентом для российских разработок. А также представляет некоторую опасность в политическом плане, сообщают «Новые Известия».
Напомним, что 11 июля сообщалось о возможной блокировке WhatsApp в России.