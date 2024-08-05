YouTube на грани блокировки в России

Эксперты отмечают, что дело не столько в контенте, сколько в потенциальной медийной силе YouTube. Платформа с огромной аудиторией может стать серьезным конкурентом для российских разработок. А также представляет некоторую опасность в политическом плане, сообщают «Новые Известия».