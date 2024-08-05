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Женщина в Екатеринбурге три дня жила с трупом сожителя

Женщина в Екатеринбурге три дня не сообщала о ЧП с сожителем

5 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI

Женщина в Екатеринбурге три дня жила с трупом сожителя

В Екатеринбурге местная жительница несколько дней прожила в одной квартире с мертвым сожителем, так как не знала, как вызвать скорую помощь.

Известно, что мужчина, который работал в школе настройщиком систем безопасности, скончался от цирроза печени. Женщина, с которой он жил вместе, пошла к соседям попросить, чтобы они вызвали врачей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Однако соседи ей не открыли. Тогда она закрылась в квартире и несколько дней просидела рядом с разлагающимся трупом, а затем обратилась в полицию. Правоохранители ведут опрос екатеринбурженки.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина совершил убийство знакомого и спрятал тело в подвале. Вскоре его задержали и отправили под стражу. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы.

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