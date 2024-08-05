Женщина в Екатеринбурге три дня не сообщала о ЧП с сожителем

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Известно, что мужчина, который работал в школе настройщиком систем безопасности, скончался от цирроза печени. Женщина, с которой он жил вместе, пошла к соседям попросить, чтобы они вызвали врачей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Однако соседи ей не открыли. Тогда она закрылась в квартире и несколько дней просидела рядом с разлагающимся трупом, а затем обратилась в полицию. Правоохранители ведут опрос екатеринбурженки.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина совершил убийство знакомого и спрятал тело в подвале. Вскоре его задержали и отправили под стражу. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы.