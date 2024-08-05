Житель Свердловской области разнес дорожную камеру

Дорожный инцидент случился в апреле 2024 года. На трассе под Екатеринбургом водитель Mitsubishi Lancer остановился около дорожной камеры, вышел, сломал устройство, а затем распылил газовый баллончик в глаза оператору. Последний получил Химические ожоги.