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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Житель Свердловской области сломал дорожную камеру и выстрелил в оператора

Житель Свердловской области разнес дорожную камеру

5 августа 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney

Житель Свердловской области сломал дорожную камеру и выстрелил в оператора

Житель Свердловской области сломал дорожную камеру и выстрелил из газового баллончика в оператора.

Дорожный инцидент случился в апреле 2024 года. На трассе под Екатеринбургом водитель Mitsubishi Lancer остановился около дорожной камеры, вышел, сломал устройство, а затем распылил газовый баллончик в глаза оператору. Последний получил Химические ожоги.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на УГМК-Телеком.

Ранее девушка брызнула баллончиком в лицо женщине в ТЦ «Перекресток» в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Хулиганство#Выстрел#Екатеринбург
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