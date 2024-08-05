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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Жители Екатеринбурга нашли испорченное мясо и мух в местных закусочных

Жители Екатеринбурга нашли тухлое мясо и мух в местных закусочных

5 августа 2024, 14:27
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга нашли испорченное мясо и мух в местных закусочных

Общественники проверили несколько закусочных в Екатеринбурге.

Общественники нагрянули с проверками в несколько заведений быстрого питания в Екатеринбурге, сообщает Ural Mash.

Первое заведение, которое попалось активистам находится на Московской, 111. Тухлое мясо, зловонные помидоры и повара без медкнижек, которые тут же исчезли, когда в заведении появились люди с камерами.

Заведение на Малышева, 33/1 оказалось не чище. Полы грязные, а соусы для шаурмы напоминали клей. Общественники обнаружили еще и нарушения налогового законодательства, оплата принималась наличными или переводом на карту.

Единственная закусочная, которая порадовала активистов находится на Луначарского, 136/2. В помещении чисто, повара с документами и само здание установлено легально.

Напомним, что 1 августа в Екатеринбурге закрыли 10 точек с едой из-за антисанитарии.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Еда#Свердловская область#Активисты#Антисанитария#Общественники#Грязь#Общественник#Екатеринбург
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