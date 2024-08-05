Жители Екатеринбурга нашли тухлое мясо и мух в местных закусочных

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Общественники нагрянули с проверками в несколько заведений быстрого питания в Екатеринбурге, сообщает Ural Mash.
Первое заведение, которое попалось активистам находится на Московской, 111. Тухлое мясо, зловонные помидоры и повара без медкнижек, которые тут же исчезли, когда в заведении появились люди с камерами.
Заведение на Малышева, 33/1 оказалось не чище. Полы грязные, а соусы для шаурмы напоминали клей. Общественники обнаружили еще и нарушения налогового законодательства, оплата принималась наличными или переводом на карту.
Единственная закусочная, которая порадовала активистов находится на Луначарского, 136/2. В помещении чисто, повара с документами и само здание установлено легально.
Напомним, что 1 августа в Екатеринбурге закрыли 10 точек с едой из-за антисанитарии.