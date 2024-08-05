Жительница Екатеринбурга выжила после удара молнии

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Женщина находилась на отдыхе в Миассе, когда неожиданно началась гроза. Молния попала ей в плечо, прошла сквозь тело и вышла через ногу.
Супруг пострадавшей находился на работе, когда ему сообщили о произошедшем.
Женщина попала в реанимацию. Сейчас к ней возвращается сознание. Предстоит лечение ожогов от разряда молнии.
По словам врачей это первый случай на их практике, когда человек выжил после прямого попадания молнии, пишет Е1.
Ранее подростка убило молнией во время рыбалки на Каме в Пермском крае.