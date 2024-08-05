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Жительница Екатеринбурга выжила после удара молнии

Жительница Екатеринбурга выжила после удара молнии

5 августа 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Екатеринбурга выжила после удара молнии. Происшествие случилось в Челябинской области на озере Тургояк.

Женщина находилась на отдыхе в Миассе, когда неожиданно началась гроза. Молния попала ей в плечо, прошла сквозь тело и вышла через ногу.

Супруг пострадавшей находился на работе, когда ему сообщили о произошедшем.

Женщина попала в реанимацию. Сейчас к ней возвращается сознание. Предстоит лечение ожогов от разряда молнии.

По словам врачей это первый случай на их практике, когда человек выжил после прямого попадания молнии, пишет Е1.

Ранее подростка убило молнией во время рыбалки на Каме в Пермском крае.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Ожоги#ЧП#Молния#Екатеринбург
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