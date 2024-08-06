Чтобы работать у нас, нужно заплатить: как распознать мошенников

В российских СМИ много публикаций о телефонных мошенниках. Каждый день появляются сообщения о том, как обманывают пенсионеров. Но с аферистами сталкивается и более молодое поколение. Человеку делают предложение о найме, но за него нужно заплатить. Лжеработадатели — это частый способ обмана, о котором редко пишут.