Чтобы работать у нас, нужно заплатить: как распознать мошенников

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В российских СМИ много публикаций о телефонных мошенниках. Каждый день появляются сообщения о том, как обманывают пенсионеров. Но с аферистами сталкивается и более молодое поколение. Человеку делают предложение о найме, но за него нужно заплатить. Лжеработадатели — это частый способ обмана, о котором редко пишут.
В интернете лжевакансии встречаются довольно часто. Такие «работодатели» составляют очень привлекательные вакансии. Обычно это удаленная работа или работа с хорошим доходом. Но потом оказывается, чтобы работать нужно платить. Это может быть «обучение» или покупка каких-либо товаров.
Еще один вид «вакансий» — предложение трудоустройства за границей на условиях, от которых невозможно отказаться. Работодатель обещает оплатить вам и проживание и перелет. Только есть один нюанс, оформлять визу будет «посредник». Который возьмет деньги и исчезнет вместе с работадателем.
Помните, платное трудоустройство — это всегда обман. Если работодатель заинтересован в сотруднике, он сам за все заплатит.
25 июля Центральный банк России ввел новые правила для борьбы с мошенниками. Теперь все подозрительные переводы будут сверятся со специальной базой. В случае, если у банка возникнут подозрения, то платеж заморозят и вернут отправителю, сообщают «Новые известия».
Напомним, что 6 августа стало известно о похищении 5,5 млн рублей у врача и строителя в Екатеринбурге. Телефонные мошенники убедили людей оформить кредиты и перевести средства на «безопасные счета».