tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Девочка из Екатеринбурга, попавшая в реанимацию в Сочи, вернулась домой

Девочка из Екатеринбурга, попавшая в реанимацию в Сочи, вернулась домой

6 августа 2024, 13:29
Фото: 1MI
Маленькая екатеринбурженка выписалась из больницы в Сочи и уже дома.

Шестилетняя екатеринбурженка пошла на поправку. Девочка приехала на отдых в Сочи и попала в реанимацию.

Сегодня малышка уже вернулась домой. Пока ей приходится соблюдать строгую диету.

В первых числах июля малышка приехала на море. Вечером 13 июля ребенку стало плохо: поднялась температура и пошла рвота кровью. Девочку сразу госпитализировали. У нее оказалась тяжелая форма кишечной инфекции.

Родители пострадавшей обратились в прокуратуру по поводу слива канализации в море.

Ранее в Свердловской области водитель наехал на пьяного подростка. Мальчик в реанимации.

Четыре ребенка пострадали при пожаре в Екатеринбурге. Один в реанимации
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Больница#Дети#Реанимация#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Стали известны личности задержанных газовщиков после взрыва дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:32
Участок Октябрьской революции готовится к открытию в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:13
Девушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады
Сегодня, 09:39
«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое
Сегодня, 05:26
Ветерана охранявшего Сталина признали почетным жителем Екатеринбурга
Сегодня, 09:07
Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО
Сегодня, 06:09