Девочка из Екатеринбурга, попавшая в реанимацию в Сочи, вернулась домой

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Шестилетняя екатеринбурженка пошла на поправку. Девочка приехала на отдых в Сочи и попала в реанимацию.
Сегодня малышка уже вернулась домой. Пока ей приходится соблюдать строгую диету.
В первых числах июля малышка приехала на море. Вечером 13 июля ребенку стало плохо: поднялась температура и пошла рвота кровью. Девочку сразу госпитализировали. У нее оказалась тяжелая форма кишечной инфекции.
Родители пострадавшей обратились в прокуратуру по поводу слива канализации в море.
Ранее в Свердловской области водитель наехал на пьяного подростка. Мальчик в реанимации.