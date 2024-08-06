Диетолог рассказала, что можно сделать уже сейчас, чтобы не набрать вес осенью

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Диетолог Ксения Страйкова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как не растерять результаты летних тренировок.
Главный секрет здорового питания — прислушиваться к собственному чувству голода, чтобы вовремя его удовлетворять полезными продуктами, а не сладостями и выпечкой.
«У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий прием пищи ожидается только в восемь вечера, то днем вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой» — пояснила Страйкова.
Она посоветовала уже сейчас, в августе, заняться режимом своего питания, подобрать точное количество приемов пищи в день и научиться следовать графику. При этом лучше употреблять пищу с минимальной обработкой. Например, мясо лучше отваривать, а не жарить — так продукт сохранит больше питательных веществ.