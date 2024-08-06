Диетолог рассказала, что можно сделать уже сейчас, чтобы не набрать вес осенью

Смена времен года всегда отражается на организме человека, а с сентября традиционно возрастает нагрузка на работе, и копиться много стресса, на фоне которого люди могут набрать лишние килограммы.