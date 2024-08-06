Директор вагона-ресторана в поезде, следовавшем в Екатеринбург, украл 2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Состав направлялся из Приобья в столицу Урала, когда произошло дерзкое ограбление.
Один из работников железной дороги подсмотрел ПИН-код от банковской карты путешествующего, стащил ее, а затем через терминал снял 2 миллиона наличных.
Сообщается, что вор был оперативно задержан. Украденные средства он вернул законному владельцу.
В отношении директора вагона завели уголовное дело. Суд будет проходить в Челябинске.
Напомним, в Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых.