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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Директор вагона-ресторана в поезде, следовавшем в Екатеринбург, украл 2 млн рублей

Директор вагона-ресторана в поезде, следовавшем в Екатеринбург, украл 2 млн рублей

6 августа 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
У туриста, ехавшего в Екатеринбург, украли 2 млн рублей.

Состав направлялся из Приобья в столицу Урала, когда произошло дерзкое ограбление.

Один из работников железной дороги подсмотрел ПИН-код от банковской карты путешествующего, стащил ее, а затем через терминал снял 2 миллиона наличных.

Сообщается, что вор был оперативно задержан. Украденные средства он вернул законному владельцу.

В отношении директора вагона завели уголовное дело. Суд будет проходить в Челябинске.

Напомним, в Екатеринбурге прокуратура выявила антисанитарию в поезде, везущем детей на отдых.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Кража#Поезд#Екатеринбург#Инцидент
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