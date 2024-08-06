Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По словам Владислава Пинаева, ежедневно у дома №81 дежурят сотрудники полиции, которые в определенные часы осуществляют доступ в квартиры уцелевших подъездов. Во втором подъезде вход ограничен, поскольку он пострадал от взрыва.
Дом не рухнет, вывозить вещи можно, запрета нет. Там дежурят полиция и МЧС. Нужно согласовывать время вывоза. Доступ в остатки второго подъезда ограничен, — отметил Владислав Пинаев, отвечая на вопрос горожанки.
Мэр добавил, что на местах работает несколько грузовых газелей, которые безвозмездно перевозят вещи пострадавших семей.
В настоящее время специалисты межведомственной комиссии проводят обследование дома.
Как только получаем заключение — межведомственная комиссия принимает решение об аварийности. После этого начнутся выплаты, — заявил глава города.
Напомним, из бюджета региона на выплаты тагильчанам, пострадавшим при завале дома, выделено более 240 миллионов рублей. Первые выплаты уже были произведены.
Окна в доме №83 были повреждены после взрыва в соседнем доме. По словам Владислава Пинаева, остекленение будет восстановлено — из внебюджетных источников. Также мэр заявил, что соседствующий дом также обследует специальная межведомственная комиссия.
Ежедневно глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и сотрудники администрации проводят прием жильцов, которые пострадали при ЧП.
Буду встречаться до тех пор, пока не произведем выплаты, — отметил мэр.
Глава сообщил, что в настоящее время в пунктах временного размещения проживает 68 человек. Они обеспечены горячим питанием и всеми удобствами.