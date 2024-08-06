Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в первую очередь, отметил, что трагедия сплотила людей города. В настоящее время администрация города делает все необходимое для тех, кто пострадал от взрыва. Речь идет не только о пострадавшем доме №81, но и о доме №83.

Сюжет Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле