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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле

Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле

6 августа 2024, 12:57
Фото: Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в первую очередь, отметил, что трагедия сплотила людей города. В настоящее время администрация города делает все необходимое для тех, кто пострадал от взрыва. Речь идет не только о пострадавшем доме №81, но и о доме №83.

Жильцы дома №81 могут забирать вещи

По словам Владислава Пинаева, ежедневно у дома №81 дежурят сотрудники полиции, которые в определенные часы осуществляют доступ в квартиры уцелевших подъездов. Во втором подъезде вход ограничен, поскольку он пострадал от взрыва.

Дом не рухнет, вывозить вещи можно, запрета нет. Там дежурят полиция и МЧС. Нужно согласовывать время вывоза. Доступ в остатки второго подъезда ограничен, — отметил Владислав Пинаев, отвечая на вопрос горожанки.

Мэр добавил, что на местах работает несколько грузовых газелей, которые безвозмездно перевозят вещи пострадавших семей.

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Выплаты будут после обследования комиссией

В настоящее время специалисты межведомственной комиссии проводят обследование дома.

Как только получаем заключение — межведомственная комиссия принимает решение об аварийности. После этого начнутся выплаты, — заявил глава города.

Напомним, из бюджета региона на выплаты тагильчанам, пострадавшим при завале дома, выделено более 240 миллионов рублей. Первые выплаты уже были произведены.

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Жильцам дома №83 восстановят окна

Окна в доме №83 были повреждены после взрыва в соседнем доме. По словам Владислава Пинаева, остекленение будет восстановлено — из внебюджетных источников. Также мэр заявил, что соседствующий дом также обследует специальная межведомственная комиссия.

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Как работают с пострадавшими

Ежедневно глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и сотрудники администрации проводят прием жильцов, которые пострадали при ЧП.

Буду встречаться до тех пор, пока не произведем выплаты, — отметил мэр.

Глава сообщил, что в настоящее время в пунктах временного размещения проживает 68 человек. Они обеспечены горячим питанием и всеми удобствами.

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