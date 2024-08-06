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Инвалид в Ачите чуть не лишился денег из-за родственников опекуна

Инвалид в Ачите чуть не лишился денег из-за родственников опекуна

6 августа 2024, 11:18
Фото: 1MI
В поселке городского типа Ачит 19-летнего молодого человека с инвалидностью чуть не лишили пенсии родственники его умершего опекуна.

Опекун на накопленную пенсию подопечного купил квартиру в поселке и зарегистрировал ее на себя. Вскоре после этого он умер, а на недвижимость стали претендовать его родственники, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Так как молодой человек не был родственником умершего и его наследником по завещанию, прав на жилье у него не имелось. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным.

Суд удовлетворил требование. Теперь свердловчанину должны вернуть деньги, на которые была куплена квартира.

Напомним, в Екатеринбурге разнорабочий взял у пожилой женщины карту для похода в магазин и «привязал» к ней электросамокат, в результате чего с карты было потрачено почти 150 тысяч.

В Екатеринбурге мужчина попросил у знакомого телефон позвонить и украл почти 150 тыс
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Прокуратура#Суд#Пенсия#Ачит#ЧП#Недвижимость#Инвалидность#18+#Екатеринбург#Наследство#Инцидент#Опекун
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