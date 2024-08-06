Инвалид в Ачите чуть не лишился денег из-за родственников опекуна

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Опекун на накопленную пенсию подопечного купил квартиру в поселке и зарегистрировал ее на себя. Вскоре после этого он умер, а на недвижимость стали претендовать его родственники, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Так как молодой человек не был родственником умершего и его наследником по завещанию, прав на жилье у него не имелось. Прокуратура провела проверку и направила в суд иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным.
Суд удовлетворил требование. Теперь свердловчанину должны вернуть деньги, на которые была куплена квартира.
Напомним, в Екатеринбурге разнорабочий взял у пожилой женщины карту для похода в магазин и «привязал» к ней электросамокат, в результате чего с карты было потрачено почти 150 тысяч.