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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Из спецшколы в Екатеринбурге, где насиловали учеников, сбежали воспитанники

Из спецшколы в Екатеринбурге, где насиловали учеников, сбежали воспитанники

6 августа 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Из спецшколы №124 в Екатеринбурге, где установили «зоновские» правила, сбежали два воспитанника.

1 августа два подростка убежали во время похода. Они воспользовались моментом, когда взрослые были заняты.

Беглецов нашли спустя несколько дней в Нижнем Тагиле, сообщает 66.ru со ссылкой на источник.

Как сообщает 66.ru, один подросток — свидетель уголовного дела, которое завели еще в 2023 году. Тогда впервые выяснилось, что в школе насилуют учеников.

По итогу разбирательства суд приговорил директора школы к 11 месяцам исправительных работ за ее халатное отношение к происходящему. А трое воспитанников, которые непосредственно принимали участие в насилии, получили 25 лет тюрьмы на троих.

Напомним, что 1 августа следователи начали проверку после избиения 14-летнего парня.

#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Уголовное дело#Насилие#Побег#Побег из дома#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Спецшкола
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