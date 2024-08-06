Из спецшколы в Екатеринбурге, где насиловали учеников, сбежали воспитанники

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
1 августа два подростка убежали во время похода. Они воспользовались моментом, когда взрослые были заняты.
Беглецов нашли спустя несколько дней в Нижнем Тагиле, сообщает 66.ru со ссылкой на источник.
Как сообщает 66.ru, один подросток — свидетель уголовного дела, которое завели еще в 2023 году. Тогда впервые выяснилось, что в школе насилуют учеников.
По итогу разбирательства суд приговорил директора школы к 11 месяцам исправительных работ за ее халатное отношение к происходящему. А трое воспитанников, которые непосредственно принимали участие в насилии, получили 25 лет тюрьмы на троих.
Напомним, что 1 августа следователи начали проверку после избиения 14-летнего парня.