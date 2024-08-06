Из-за клещей пострадали 26,8 тысячи жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Клещевой энцефалит подозревался у 188 человек, которых положили в стационар. Это заболевание подтвердилось у 79 свердловчан, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Кроме того, у 431 жителя региона подозревали боррелиоз. Он был обнаружен у 226 заболевших.
Напомним, в июле 2024 года женщине из поселка в Свердловской области, которую укусил клещ, отказали в медицинской помощи. Позже ее состояние ухудшилось, и тогда свердловчанку отвезли в реанимацию.