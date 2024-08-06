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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

Из-за клещей пострадали 26,8 тысячи жителей Свердловской области

Из-за клещей пострадали 26,8 тысячи жителей Свердловской области

6 августа 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 26 тысяч местных жителей. Этот показатель выше на 23% в сравнении с показателем в 2023 году.

Клещевой энцефалит подозревался у 188 человек, которых положили в стационар. Это заболевание подтвердилось у 79 свердловчан, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Кроме того, у 431 жителя региона подозревали боррелиоз. Он был обнаружен у 226 заболевших.

Напомним, в июле 2024 года женщине из поселка в Свердловской области, которую укусил клещ, отказали в медицинской помощи. Позже ее состояние ухудшилось, и тогда свердловчанку отвезли в реанимацию.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Клещи#Пострадавшие#Екатеринбург
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