Как возродить станкостроение в России? Рассказывают эксперты

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Основа экономики России — станок. Без него не будет ни поезда, ни самолета, ни даже интернета. Кроме того, нечем будет заправить и автомобиль. По отметкам экспертов, чтобы стать полноценным станкостроителем, нужно вложить в развитие 3 миллиарда рублей и более, однако далеко не каждый бизнес способен на это.
Отрасль, которая у нас всегда была, — это вагоностроение и железнодорожное строение. Вроде бы, мы по ощущениям ездим на тех же самых тепловозах, но на самом деле, развитие идет по всем направлениям, — считает генеральный директор одной из крупных отечественных станкостроительных компаний.
В прошлом году в России изготовили почти 48 тысяч станков и реализовали товара на 67 миллиардов рублей. Такие показатели в полтора раза превысили прошлогодние и в три раза — 2016-го. Импорт также растет: в 2023 году было закуплено порядка 60 тысяч станков. Всего за пять лет объем ввоза в штуках вырос в два раза.
То, на какую глубину мы провалились за последние 30 лет в станкостроительной отрасли, конечно же, говорит о том, что нам нужно наверстывать упущенное, что называется, семимильными шагами, — заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
Основа станка — станина. На нее крепятся все остальные узлы и агрегаты. В отдельном цеху ее отливают из чугуна, а затем состаривают. В процессе литья в металле образуется много внутреннего напряжения. Его нужно снять, чтобы вибрации не влияли на точность работы изделия. Естественное старение занимает не менее 6 месяцев, искусственное — 28 часов. Далее станину отправляют в печь и выставляют температуру в 1000 градусов. Чтобы нагреть несколько сотен килограммов металла до таких значений, нужно очень много электричества.
Именно электричество — одна из самых существенных трат завода. Себестоимость килограмма станины — двести рублей. Прибавляем стоимость сырья, зарплаты и операционные расходы. Еще треть этой суммы — плата за электричество.
Следующие этапы — фрезеровка и обработка ответственных поверхностей. На них воздействуют токами высокой частоты и шлифуют. Параллельно изготавливают остальные элементы. Ключевой из них — шпиндель. Это рабочий вал станка. Отпиливают заготовку, превращают ее в деталь и доводят до совершенства. В токарном станке около 3 тысяч деталей. Каждая из них после любой операции проходит контроль качества и, если все хорошо, отправляется на сборку в узлы. Финальный этап — сборка узлов на станине в готовый аппарат.
В процессе работы обязательно проверяется плоскость и прямолинейность всех поверхностей. Работа настолько точная, что напоминает настройку рояля.
В Свердловской области насчитывается порядка 15 предприятий станкостроения. Среди них Свердловский машиностроительный завод. С 2005 года здесь производят радиально-сверлильные станки, вертикально-сверлильные станки, осенакатные станки для железной дороги и многое другое. По данным РБК, выручка за 2023 год превысила 67 млн рублей, что почти на 14 млн рублей меньше, чем в 2022-м.
Еще одним примером является «Высокогорский механический завод» (ВМЗ) в Нижнем Тагиле. Он был основан в 1916 году и являлся одним из базовых предприятий, выполняющим государственные заказы для оборонной промышленности. Технологические и производственные требования к предприятиям такой специализации предполагали замкнутый цикл производства: от разработки чертежей, изготовления продукции до испытания изделий, без использования производственных мощностей других предприятий. В 2003 году предприятие реорганизовалось в «Высокогорский экспериментально-инструментальный завод».
Нехватка инвестиций — одна из главных проблем отрасли станкостроения. В числе прочих выделяют нехватку кадров и недооснащенность предприятий.
Во многом требуется радикальное переоснащение парка станков, инструментов, оборудования. Очень серьезно стоят проблемы кадров, причем на всех уровнях. Высококвалифицированных специалистов и, скажем там, наставников, которые могли бы обучить новые поколения. Хотя мы понимаем, что нельзя пробежать за два-три года то, что должно развиваться в течение десятилетий, тем не менее сегодня вопрос ставится именно так, — считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
Российская экономика перегрета, спрос растет быстрее предложения. Именно так в июне 2024-го заявили в ЦБ РФ. В Сбербанке сказали, что за всю историю основные мощности никогда не были загружены так, как сейчас, и добавили: 84% — это предел. При этом доля современного оборудования у 40% предприятий — меньше трети. Острее всего дефицит — в производстве транспорта, мебели, электрооборудования и добыче полезных ископаемых, кроме ТЭК. Торгово-промышленная палата уделяет особое внимание поддержке станкоинструментальной отрасли. Для того, чтобы предприятия могли нарастить выпуск, им нужно обновлять и поддерживать мощности. Отсюда станкостроение — приоритет для страны.
Мы стараемся объединять усилия органов власти, профильных министерств и ведомств, делового сообщества, наших региональных палат, деловых объединений, ассоциаций, потому что это комплексная работа. Несмотря на то, что многие предприятия заявляют об отсутствии аналогов по конкретным позициям, наши эксперты показывают, что такие аналоги есть. И мы добиваемся, чтобы при реализации проектов использовалась именно наше отечественное оборудование, наши станки, — пояснил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.
Основные задачи сферы были сформулированы в ранее разработанной Стратегии. Однако недавно глава правительства распорядился расширить ее до национального проекта. Паспорт документа подготовят уже к 1 сентября. Из государственного бюджета на поддержку отрасли в ближайшие 6 лет выделят около 300 миллиардов рублей, благодаря чему в стране появится более 70 современных станкостроительных производств — новых и модернизированных старых. На них будут создавать более 500 новых видов станков.