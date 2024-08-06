Как возродить станкостроение в России? Рассказывают эксперты

Российская экономика перегрета, спрос растет быстрее предложения. Именно так в июне 2024-го заявили в ЦБ РФ. В Сбербанке сказали, что за всю историю основные мощности никогда не были загружены так, как сейчас, и добавили: 84% — это предел. При этом доля современного оборудования у 40% предприятий — меньше трети. Острее всего дефицит — в производстве транспорта, мебели, электрооборудования и добыче полезных ископаемых, кроме ТЭК. Торгово-промышленная палата уделяет особое внимание поддержке станкоинструментальной отрасли. Для того, чтобы предприятия могли нарастить выпуск, им нужно обновлять и поддерживать мощности. Отсюда станкостроение — приоритет для страны.