«Лишь бы похаять водителя?»: в сети захейтили сбившую пешехода-нарушителя тагильчанку

Волна хейта обрушилась на жительницу Нижнего Тагила, которая находилась за рулем ВАЗ-2114. Днем 30 июля она ехала по улице Металлургов по правилам дорожного движения, как вдруг под колеса авто на красный сигнал светофора выскочил пешеход. Водитель не успела среагировать и сбила человека. В результате аварии пострадала женщина-пешеход, а также автомобиль получил повреждения — сломалось лобовое стекло.