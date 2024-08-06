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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Нижнем Тагиле захейтили водителя за сбитого пешехода-нарушителя

«Лишь бы похаять водителя?»: в сети захейтили сбившую пешехода-нарушителя тагильчанку

6 августа 2024, 05:56
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле захейтили водителя за сбитого пешехода-нарушителя

В социальных сетях жители Нижнего Тагила пишут негативные комментарии в адрес водителя, которая 30 июля сбила пешехода, переходившего на красный сигнал светофора.

Волна хейта обрушилась на жительницу Нижнего Тагила, которая находилась за рулем ВАЗ-2114. Днем 30 июля она ехала по улице Металлургов по правилам дорожного движения, как вдруг под колеса авто на красный сигнал светофора выскочил пешеход. Водитель не успела среагировать и сбила человека. В результате аварии пострадала женщина-пешеход, а также автомобиль получил повреждения — сломалось лобовое стекло.

Отметим, что сотрудники ГАИ проводят по данной аварии все необходимые мероприятия. По итогам будет принято решение, сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД. Сама водитель за последний год нарушений не имела, а в день ДТП прошла медосвидетельствование.

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В социальных сетях местных пабликов комментаторы оставляют негативные сообщения. Многие не стесняются писать и оскорбительные сообщения, упоминая, что водитель — беременная женщина, которой не место за рулем. Вот один из наиболее безобидных комментариев в группе «Инцидент Тагил»:

Теперь лишь ее права, пусть ходит пешком, ей, пузатой, это полезно, — пишет пользователь Верочка.

Кто-то уверен, что водитель могла успеть среагировать на неожиданный маневр пешехода. В данном случае комментаторы имеют предвзятое мнение, считая априори водитель — виновник ПДД. Однако о том, что пешеходы и сами могут нарушать, тоже упоминают.

Потому что у пешеходника надо оттормаживаться, а они летят. И пешеходы любят выскакивать. Будет рожать в колонии-поселении, — пишет Марья.

Жители Нижнего Тагила отметили, что на данном светофоре пешеходы, переходящие на красный сигнал, — не редкость. Часто пешеходы-нарушители попадают по своей вине под колеса автомобилей, вовлекая в разбирательства не сумевших вовремя среагировать водителей.

Перед началом перехода пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (п.17.2 ПДД), т. е. остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства.

Пешехода в темной одежде и без светоотражателей насмерть сбили в Екатеринбурге
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Напомним, в Екатеринбурге летом в темное время суток водитель насмерть сбил человека, одетого в темную одежду. За рулем иномарки была 18-летняя девушка, которая накануне получила водительское удостоверение.

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