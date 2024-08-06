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Люди в Кольцово в Екатеринбурге создали панику и давку из-за ложной тревоги

Люди в Кольцово в Екатеринбурге создали панику и давку из-за ложной тревоги

6 августа 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово образовались паника и давка из-за ложной тревоги.

По словам очевидца, в аэропорту раздался хлопок, а кто-то решил, что это взрыв и закричал о бомбе. После этого пассажиры, находившиеся в здании, толпой стали бежать на выход, создавая давку, пишет Е1.

Вскоре сотрудники погранслужбы смогли разрешить создавшуюся ситуацию. Аэропорт работает в прежнем режиме, а в органах проводится проверка, рассказали в пресс-службе Кольцово.

Напомним, 1 августа 2024 года в екатеринбургском Ельцин Центре прозвучало ложное оповещение о том, что может произойти теракт.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#ЧП#Очевидцы#Аэропорт#Люди#18+#Екатеринбург#Хлопок#Инцидент#Давка#Паника
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