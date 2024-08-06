Люди в Кольцово в Екатеринбурге создали панику и давку из-за ложной тревоги

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
По словам очевидца, в аэропорту раздался хлопок, а кто-то решил, что это взрыв и закричал о бомбе. После этого пассажиры, находившиеся в здании, толпой стали бежать на выход, создавая давку, пишет Е1.
Вскоре сотрудники погранслужбы смогли разрешить создавшуюся ситуацию. Аэропорт работает в прежнем режиме, а в органах проводится проверка, рассказали в пресс-службе Кольцово.
Напомним, 1 августа 2024 года в екатеринбургском Ельцин Центре прозвучало ложное оповещение о том, что может произойти теракт.