Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Местные жители сообщают, что в Горноуральском нет холодной воды уже как минимум 2 часа.
Как выяснилось, это вызвано отключением электричества на подстанции. Там произошла авария. Сейчас аварийные службы работают над устранением неполадок, сообщают в сообществе «Вконтакте» «Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая».
Напомним, что отключение воды в летний период это частое явление. Например в Нижнем Тагиле отключали воду в июле.