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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии

Люди в селе под Нижним Тагилом остались без воды и света из-за аварии

6 августа 2024, 15:06
Фото: 1MI
Из-за отключения электричества в селе Горноуральское под Нижним Тагилом исчезла холодная вода.

Местные жители сообщают, что в Горноуральском нет холодной воды уже как минимум 2 часа.

Как выяснилось, это вызвано отключением электричества на подстанции. Там произошла авария. Сейчас аварийные службы работают над устранением неполадок, сообщают в сообществе «Вконтакте» «Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая».

Напомним, что отключение воды в летний период это частое явление. Например в Нижнем Тагиле отключали воду в июле.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Коммунальная авария#Отключение воды#Отключение#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Отключение электроэнергии
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