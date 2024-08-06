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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 03:59

Массовая потасовка произошла во дворе в Екатеринбурге

Массовая потасовка произошла во дворе в Екатеринбурге

6 августа 2024, 03:57
Фото: Изображение Midjourney
Компания молодых людей устроила массовую драку во дворе дома в Екатеринбурге. Инцидент случился в Академическом районе 5 августа 2024 года.

По словам очевидцев, один из участников потасовки держал в руке нож. Но обошлось без поножовщины, рассказали в Telegram-канале «Академический новости Екатеринбург».

Причины возникшей драки в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге компания подростков подралась между собой на стадионе школы. Предположительно, причиной происшествия стало оскорбление одного из них. В полиции после данного инцидента организовали проверку.

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