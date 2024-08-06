Массовая потасовка произошла во дворе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
По словам очевидцев, один из участников потасовки держал в руке нож. Но обошлось без поножовщины, рассказали в Telegram-канале «Академический новости Екатеринбург».
Причины возникшей драки в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге компания подростков подралась между собой на стадионе школы. Предположительно, причиной происшествия стало оскорбление одного из них. В полиции после данного инцидента организовали проверку.