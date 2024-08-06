Мэр Екатеринбурга Орлов объяснил задержку строительства дорожной развязки у «Калины»

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Мэр Екатеринбурга объяснил, почему дорожники затягивают строительство развязки у «Калины». По его словам, объект изначально был непростой, на него власти выделили значительные средства, но за это время произошло удорожание работ, пишет Е1.
Из-за нехватки средств стройка останавливалась на некоторое время. Тем не менее, объект город планирует сдать в срок.
Напомним, что на проблемы с финансированием подрядчик «Либстрой», который работает на объекте, жаловался еще в апреле: тогда компании не заплатили 30 млн рублей, стройка остановилась. Задержки возникли со стороны генерального подрядчика «АльмакорГруп». В мэрии Екатеринбурга тогда заявили, что с их стороны финансирование поступает бесперебойно.
1 августа генподрядчик остановил о приостановке работ. Одна из причин — устаревший проект. В администрации Екатеринбурга заявили, что проблем с финансированием нет, а проект проектировщики переделывают по ходу. До конца года на проект выделено 2 млрд рублей.
Под Нижним Тагилом продолжаются работы по ремонту путепровода на Серовском тракте.