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Екатеринбургский мэр Орлов объяснил задержку строительства развязки у «Калины»

Мэр Екатеринбурга Орлов объяснил задержку строительства дорожной развязки у «Калины»

6 августа 2024, 15:43
Фото: 1MI

Екатеринбургский мэр Орлов объяснил задержку строительства развязки у «Калины»

Быстро достроить важный транспортный узел в Екатеринбурге не удалось из-за слишком большого объема работ.

Мэр Екатеринбурга объяснил, почему дорожники затягивают строительство развязки у «Калины». По его словам, объект изначально был непростой, на него власти выделили значительные средства, но за это время произошло удорожание работ, пишет Е1.

Из-за нехватки средств стройка останавливалась на некоторое время. Тем не менее, объект город планирует сдать в срок.

Напомним, что на проблемы с финансированием подрядчик «Либстрой», который работает на объекте, жаловался еще в апреле: тогда компании не заплатили 30 млн рублей, стройка остановилась. Задержки возникли со стороны генерального подрядчика «АльмакорГруп». В мэрии Екатеринбурга тогда заявили, что с их стороны финансирование поступает бесперебойно.

1 августа генподрядчик остановил о приостановке работ. Одна из причин — устаревший проект. В администрации Екатеринбурга заявили, что проблем с финансированием нет, а проект проектировщики переделывают по ходу. До конца года на проект выделено 2 млрд рублей.

Под Нижним Тагилом продолжаются работы по ремонту путепровода на Серовском тракте.

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#Дарья Бобровицкая#Дорога#Строительство#Финансирование#Алексей Орлов#Дорожная развязка#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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