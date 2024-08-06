Мэр Екатеринбурга Орлов объяснил задержку строительства дорожной развязки у «Калины»

Напомним, что на проблемы с финансированием подрядчик «Либстрой», который работает на объекте, жаловался еще в апреле: тогда компании не заплатили 30 млн рублей, стройка остановилась. Задержки возникли со стороны генерального подрядчика «АльмакорГруп». В мэрии Екатеринбурга тогда заявили, что с их стороны финансирование поступает бесперебойно.