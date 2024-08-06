На Уралмаше около поселка Калиновка нашли человека в странной одежде и с трубкой

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как рассказали свидетели страшной находки, труп мужчины был странно одет, а из живота торчала трубка, похожая на те, что в больницах ставят при операции.
Местные жители рассказали, что было видно, что тело здесь лежит давно. Кожа обтянула череп, тело усохло и торчали зубы.
На мертвеце была одета футболка, шорты и памперс, пишет Е1.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, труп забрали на экспертизу. Устанавливается личность погибшего.
Напомним, во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчины.