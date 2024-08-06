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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Труп человека в странной одежде нашли в лесу Свердловской области

На Уралмаше около поселка Калиновка нашли человека в странной одежде и с трубкой

6 августа 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

Труп человека в странной одежде нашли в лесу Свердловской области

В Свердловской области рядом с поселком Калиновка местные жители нашли в лесу труп человека.

Как рассказали свидетели страшной находки, труп мужчины был странно одет, а из живота торчала трубка, похожая на те, что в больницах ставят при операции.

Местные жители рассказали, что было видно, что тело здесь лежит давно. Кожа обтянула череп, тело усохло и торчали зубы.

На мертвеце была одета футболка, шорты и памперс, пишет Е1.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, труп забрали на экспертизу. Устанавливается личность погибшего.

Напомним, во время пожара в частном доме под Первоуральском найдено тело мужчины.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#Лес#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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