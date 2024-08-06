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На закрытии Олимпиады Том Круз выполнит эффектный трюк

На закрытии Олимпиады Том Круз выполнит эффектный трюк

6 августа 2024, 09:18
Фото: zastavki.com
На церемонии, посвященной закрытию Олимпийских игр — 2024, Том Круз выполнит сложный трюк. 62-летний американский киноактер спустится с крыши парижского стадиона «Стад де Франс» по канату с олимпийским знаменем в руках.

После этого прямая телетрансляция церемонии прервется, и зрителям покажут ролик, который был снят заранее. Он о путешествии Тома Круза на самолете с флагом Олимпиады из Франции в Соединенные Штаты, где через четыре года состоятся следующие Игры. В заключительной части ролика звезда боевиков прыгает с парашютом, приземляясь у скульптурной композиции Голливуда, пишет newkhakasiya.online.

Уточняется, что видео было записано еще весной. По словам актера, он сам предпочитает выполнять сложные трюки, не прибегая к помощи дублеров.

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