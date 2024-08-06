На закрытии Олимпиады Том Круз выполнит эффектный трюк

После этого прямая телетрансляция церемонии прервется, и зрителям покажут ролик, который был снят заранее. Он о путешествии Тома Круза на самолете с флагом Олимпиады из Франции в Соединенные Штаты, где через четыре года состоятся следующие Игры. В заключительной части ролика звезда боевиков прыгает с парашютом, приземляясь у скульптурной композиции Голливуда, пишет newkhakasiya.online.