Нагар со сковороды отвалится огромными кусками: поможет одно очень пахучее вещество

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Если сковороду с каждым разом все труднее поднять из-за увеличивающегося слоя нагара, то пришло время устроить ей «разгрузочный день». О том, как справиться с неприятной проблемой, рассказывает эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова.
Избавиться от нагара поможет нашатырный спирт. Для этого необходимо взять небольшое полотенце и приложить его к грязной части сковороды. Также потребуются три пакета: два больших и один маленький, но плотный, без дырок. Из пакетов делаем трехслойную «обертку» для сковороды.
В маленький пакет ставлю флакон с нашатырным спиртом, плотно его завязываю, чтобы ни капли не вытекло, и ни один душистый аромат не проник наружу. И активно трясу, чтобы нашатырный спирт вытек на полотенце и начал свою работу со сковородкой, — рассказывает о процессе Марина Жукова.
Пакет со сковородой внутри лучше оставить на балконе, чтобы резкий запах нашатыря не распространялся по квартире. Утром развязываем пакет и моем сковороду с помощью воды и жесткой губки (можно взять металлическую сетку). Чтобы дело шло быстрее, можно добавить небольшое количество чистящего средства.
Результат будет потрясающий: нагар очень легко отойдет от поверхности сковороды, и она засияет, как новая. После чистки вам останется лишь промыть ее большим количеством воды, говорит эксперт.
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