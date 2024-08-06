Нагар со сковороды отвалится огромными кусками: поможет одно очень пахучее вещество

Избавиться от нагара поможет нашатырный спирт. Для этого необходимо взять небольшое полотенце и приложить его к грязной части сковороды. Также потребуются три пакета: два больших и один маленький, но плотный, без дырок. Из пакетов делаем трехслойную «обертку» для сковороды.