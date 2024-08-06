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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Новые рейсы маршрута «Нижний Тагил — Горноуральский» заработают для пассажиров

Новые рейсы маршрута «Нижний Тагил — Горноуральский» заработают для пассажиров

6 августа 2024, 05:23
Фото: tagilcity.ru
Новые автобусы от поселка Горноуральский до Нижнего Тагила заработают с 1 августа.

Об изменениях в движении общественного транспорта сообщила компания-перевозчик «Техноком». Теперь на маршруте №117 появятся два новых автобуса фирмы Симаз.

Они будут двигаться по следующему расписанию:

  • посадка на автовокзале: 07:45, 11:00, 13:45, 16:00, 17:00, 19:15.
  • от остановки в поселке Горноуральский: 08:50, 12:30, 14:30, 16:50, 17:47, 20:55.

Сообщается, что в автобусах будет действовать безналичная оплата для удобства пассажиров.

Ранее жители ГГО обсуждали в социальных сетях необходимость маршрута из Малой Лаи до поселка Горноуральский на 9:00 часов.

57 муниципальных автобусов выйдут на линию общественного транспорта в Нижнем Тагиле
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