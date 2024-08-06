Новые рейсы маршрута «Нижний Тагил — Горноуральский» заработают для пассажиров

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Об изменениях в движении общественного транспорта сообщила компания-перевозчик «Техноком». Теперь на маршруте №117 появятся два новых автобуса фирмы Симаз.
Они будут двигаться по следующему расписанию:
Сообщается, что в автобусах будет действовать безналичная оплата для удобства пассажиров.
Ранее жители ГГО обсуждали в социальных сетях необходимость маршрута из Малой Лаи до поселка Горноуральский на 9:00 часов.