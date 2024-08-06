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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Новый вид косуль поможет развивать туризм в Свердловской области

Новый вид косуль поможет развивать туризм в Свердловской области

6 августа 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Ученые предполагают, что в Свердловской области появился новый вид косуль. Они смогут привлечь больше охотников в регион.

Ученые и охотники Свердловской области заметили, что местные косули куда больше своих сородичей из соседних регионов.

Теперь ученые будут анализировать их поведение, режим питания и условия обитания. Крупные животные привлекут охотников со всей страны, пишет 66.ru.

С каждым годом косуль в регионе становиться все больше и больше. В 2024 году их популяция оценивается в 50 тысяч особей.

Напомним, что 29 июля зооволонтеры спасли бобра застрявшего в колодце.

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#Вадим Бредников#Общество#Экология#Свердловская область#Животные#Природа#Охота#Екатеринбург
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