Новый вид косуль поможет развивать туризм в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Ученые и охотники Свердловской области заметили, что местные косули куда больше своих сородичей из соседних регионов.
Теперь ученые будут анализировать их поведение, режим питания и условия обитания. Крупные животные привлекут охотников со всей страны, пишет 66.ru.
С каждым годом косуль в регионе становиться все больше и больше. В 2024 году их популяция оценивается в 50 тысяч особей.
Напомним, что 29 июля зооволонтеры спасли бобра застрявшего в колодце.